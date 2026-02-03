«Моральный дегенерат»: президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»*

Глава ФИФА Джанни Инфантино попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Это произошло после его слов о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

В профиле Инфантино указано, что он «моральный дегенерат». Так президента ФИФА накануне назвал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.