«Моральный дегенерат»: президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»*

Глава ФИФА Джанни Инфантино попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.
Это произошло после его слов о возможном возвращении российских команд в международные турниры.
В профиле Инфантино указано, что он «моральный дегенерат». Так президента ФИФА накануне назвал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.
Источник: «Бомбардир»