  Президент ФИФА Инфантино шокирован инцидентом в Лиге чемпионов

Президент ФИФА Инфантино шокирован инцидентом в Лиге чемпионов

Сегодня, 19:07
10

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на расистский скандал в матче ЛЧ «Бенфика»«Реал» (0:1).

  • Игру останавливали во втором тайме, когда Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».
  • Футболист «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
  • Ему грозит 10-матчевая дисквалификация.

«Я был шокирован и опечален, увидев инцидент с предполагаемым проявлением расизма по отношению к Винисиусу в матче между «Бенфикой» и «Реалом».

В нашем спорте и в обществе нет места расизму – нам нужно, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры и привлекли виновных к ответственности.

Мы стремимся обеспечить уважение и защиту для игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принимать соответствующие меры в случае возникновения инцидентов.

Я всегда буду повторять: нет расизму! Нет дискриминации в любой форме!» – написал Инфантино в соцсетях.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Бенфика Винисиус Престианни Джанлука Инфантино Джанни
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1771430949
Инфантино это популист и дерьм@! Говорит одно а делает другое!
Ответить
...уефан
1771431176
...наградил Бог Винисиуса золотыми ножками, но за это разум отобрал...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771431667
"Нет дискриминации в любой форме!", – написал Инфантино в соцсетях. Как насчёт сборной Палестины? Когда монополия ФИФА рухнет, вар отменят первым делом ❝ Некоторые лингвисты-антропологи считают, что религия – это языковой вирус, который переписывает нервные окончания в мозгу, притупляет критическое мышление. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
biber.ru
1771431776
Вылупился обкаканный.
Ответить
Xiko
1771431994
Эвертон за это ответит
Ответить
Красногорск_Фан
1771435435
Инфантино скользкий. Как флюгер. Который ему в )
Ответить
k611
1771439177
По-моему излишние внимание к этому инциденту. Если белого футболиста оскорбили, то вообще бы никакого шума не было...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771441086
Шимпанисиуса дисквалифицировать и будет тишина и покой
Ответить
andrei-sarap-yandex
1771443786
снова должен весь мир стоять на колени перед ВИНИ....МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК..ДЕНЬГИ ЕСТЬ УМА НЕ НАДО
Ответить
