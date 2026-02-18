Президент ФИФА Инфантино шокирован инцидентом в Лиге чемпионов

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на расистский скандал в матче ЛЧ «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Игру останавливали во втором тайме, когда Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

Футболист «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Ему грозит 10-матчевая дисквалификация.

«Я был шокирован и опечален, увидев инцидент с предполагаемым проявлением расизма по отношению к Винисиусу в матче между «Бенфикой» и «Реалом».

В нашем спорте и в обществе нет места расизму – нам нужно, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры и привлекли виновных к ответственности.

Мы стремимся обеспечить уважение и защиту для игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принимать соответствующие меры в случае возникновения инцидентов.

Я всегда буду повторять: нет расизму! Нет дискриминации в любой форме!» – написал Инфантино в соцсетях.