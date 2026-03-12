Артета объяснил, почему «Арсенал» не смог победить «Байер»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итог гостевой игры с «Байером» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В этой игре были совершенно разные отрезки. Мы хорошо начали, создали отличный момент, Мартинелли попал в перекладину. Мы отчасти доминировали, но не доводили дело до конца, а соперник действовал достаточно опасно.

Мы проявили невнимательность после возобновления игры и пропустили. Нужно было оставаться эмоционально собранными, мы прибавили после замен и нашли способ добиться ничьей. Все решают детали. Соперник делал определенные вещи, мы – нет, и мы за это поплатились.

Кай Хавертц впечатляюще отнесся к пенальти, был по-настоящему сосредоточен. Это важный гол.

Мадуэке был очень хорош. Изменил ритм, динамику игры, с ним появилась угроза. Он оказал большое влияние на результат.

Нам надо воспользоваться преимуществом своего поля. Сейчас шансы равные, и нам предстоит много работы. Нам потребуется, чтобы наши люди показали максимум», – сказал Артета.