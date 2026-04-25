Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Сафонова вступилась за мужа, которому предрекли «полные щеки» от «Баварии»

Жена Сафонова вступилась за мужа, которому предрекли «полные щеки» от «Баварии»

25 апреля, 12:27
3

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина отреагировала на негативный прогноз на матчи 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Они все еще не понимают, что я не дам мужа в обиду. Я еще и качаться начала, чтобы подраться, если что», – написала Марина в телеграм-канале.

Первый матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 28 апреля.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 10 игр на ноль.
  • 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
  • «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.

Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чугунный скороход
1777114978
Бавария может напихать. У них один Олисе лучший правый фланг мира сейчас.
Ответить
Hector вернулся
1777129440
Там вон Майнц Баварии полные щеки наваливает)
Ответить
Loko_Roma
1777149660
Бавария машина, в этом сезоне их врятли остановят
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 