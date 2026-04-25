Жена Сафонова вступилась за мужа, которому предрекли «полные щеки» от «Баварии»

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина отреагировала на негативный прогноз на матчи 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
«Они все еще не понимают, что я не дам мужа в обиду. Я еще и качаться начала, чтобы подраться, если что», – написала Марина в телеграм-канале.
Первый матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 28 апреля.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 10 игр на ноль.
- 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
- «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк