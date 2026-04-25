Жена Сафонова вступилась за мужа, которому предрекли «полные щеки» от «Баварии»

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина отреагировала на негативный прогноз на матчи 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Они все еще не понимают, что я не дам мужа в обиду. Я еще и качаться начала, чтобы подраться, если что», – написала Марина в телеграм-канале.

Первый матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 28 апреля.