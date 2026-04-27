Определились еще два участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

По итогам матчей очередных туров национальных чемпионатов «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» стали 8-м и 9-м клубами, вышедшими в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.

От Франции в эту стадию напрямую квалифицируется 3 команды. Лидер Лиги 1 «ПСЖ» после гостевой победы над «Анжером» (3:0) набрал 69 очков. Он стал недосягаем за три тура до финиша для идущего на 4-м месте «Лилля» (57 очков) и команд, расположенных ниже.

От Германии в общий этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов выходит 4 клуба. Занимающая 2-е место в Бундеслиге «Боруссия Д» после домашней победы над «Фрайбургом» (4:0) имеет в своем активе 67 очков. Она стала недосягаема за три тура до финиша для идущего 5-м «Хоффенхайма» (57 очков) и команд, расположенных ниже.