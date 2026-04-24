Объявлено наказание для игрока «Бенфики» за оскорбление Винисиуса в феврале

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни получил дисквалификацию за слова в адрес вингера «Реала» Винисиуса.
Согласно заявлению УЕФА, футболист португальского клуба наказан за дискриминационное (гомофобное) поведение отстранением на 6 матчей, 3 из которых условно с испытательным сроком в 2 года. 1 из игр дисквалификации аргентинец уже отбыл.
Отстранение относится к матчам под эгидой УЕФА как в клубных соревнованиях, так и в играх сборных. Также УЕФА попросил ФИФА распространить действие бана на весь мир.
- Первый стыковый матч команд в Лиге чемпионов 17 февраля в Лиссабоне останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в расистских высказываниях. «Реал» тогда победил со счетом 1:0 благодаря голу бразильца.
- УЕФА временно отстранил аргентинца на ответную игру, и она была учтена при вынесении окончательного вердикта.
Источник: официальный сайт УЕФА