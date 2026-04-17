Камавинга впервые прокомментировал свое странное удаление в матче с «Баварией»

Эдуардо Камавинга извинился за удаление в матче «Реала» с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник мадридского клуба получил вторую желтую карточку на 86-й минуте ответной игры в Мюнхене, в которой «Реал» уступил 3:4 (первая игра – 1:2).

Камавинга вышел на замену на 62-й минуте, сфолил на Гарри Кейне на чужой половине поля и после свистка не отдал сопернику мяч, за что словенский арбитр Славко Винчич показал ему второе предупреждение.

После удаления Камавинги «Бавария» забила дважды: на 89-й минуте отличился Луис Диас, а на 94-й – Майкл Олисе. Мюнхенцы вышли в полуфинал по сумме двух матчей.

«Я беру на себя ответственность за эти действия. Хочу извиниться перед моей командой и всеми мадридиста.

Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует «Мадрид», всегда», – написал Камавинга в соцсети.