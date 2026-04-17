Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Камавинга впервые прокомментировал свое странное удаление в матче с «Баварией»

Камавинга впервые прокомментировал свое странное удаление в матче с «Баварией»

17 апреля, 00:41
1

Эдуардо Камавинга извинился за удаление в матче «Реала» с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Полузащитник мадридского клуба получил вторую желтую карточку на 86-й минуте ответной игры в Мюнхене, в которой «Реал» уступил 3:4 (первая игра – 1:2).
  • Камавинга вышел на замену на 62-й минуте, сфолил на Гарри Кейне на чужой половине поля и после свистка не отдал сопернику мяч, за что словенский арбитр Славко Винчич показал ему второе предупреждение.
  • После удаления Камавинги «Бавария» забила дважды: на 89-й минуте отличился Луис Диас, а на 94-й – Майкл Олисе. Мюнхенцы вышли в полуфинал по сумме двух матчей.

«Я беру на себя ответственность за эти действия. Хочу извиниться перед моей командой и всеми мадридиста.

Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует «Мадрид», всегда», – написал Камавинга в соцсети.

Еще по теме:
Моуринью определил игрока «Реала», который получит мало игрового времени 1
«Реал» предложил «Манчестер Сити» купить 50-миллионного полузащитника
«Реал» ради Олисе готов продать трех футболистов 13
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Камавинга Эдуардо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1776409401
Твои извинения уже никому не нужны, ты уже испортил все.
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 18:10
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
3 июня
9
Символическая сборная сезона Лиги чемпионов от WhoScored
2 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+