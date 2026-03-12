Игрок «Челси», толкнувший болбоя, извинился за инцидент

Вингер «Челси» Педру Нету высказался об инцидент с болбоем во время гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:5).

По ходу матча главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч. Болбой упал на газон, а между игроками команд возникла стычка.

«Я хочу извиниться за ситуацию, которая произошла на поле с болбоем. Я уже поговорил с ним. Это было в разгар матча. Мы проигрывали, и я хотел забрать мяч. Я слегка толкнул его и понял, что причинил ему боль. Я не такой. Я отдал ему свою футболку, этого не должно было случиться.

Я правда сожалею об этом. Я извиняюсь перед ним. В тот момент было очень много эмоций. Я хотел побыстрее забрать мяч. Я толкнул его. Он подошел поговорить со мной и рассмеялся, потому что я отдал ему свою футболку. Я извинился, наверное, 35 раз», – сказал Нету.

