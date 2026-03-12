Вальверде прокомментировал хет-трик в ворота «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился эмоциями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мадридцы выиграли дома со счетом 3:0.

Вальверде забил все три гола – на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

Ответная встреча в Манчестере пройдет во вторник, 17 марта, в 23:00 по московскому времени.

«Это было невероятно. Именно о таких вечерах ты всегда мечтаешь. Хочу поблагодарить партнеров, тренерский штаб и всех, кто нас поддерживает, несмотря на сложный сезон.

Это точно [мой лучший матч], особенно в плане голов. Сегодня я получал удовольствие, давно не было такого наслаждения от игры. Я очень рад, но в особенности доволен победой команды.

Я стараюсь ходить в атаку, об этом меня просит тренер. Сегодня у нас было больше игроков, контролирующих мяч, поэтому я старался больше выдвигаться вперед. Мне отдавали прекрасные передачи», – сказал Вальверде.