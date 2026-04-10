Сафонов рассказал о взаимоотношениях с Шевалье

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сказал, поздравил ли его конкурент за место в составе парижан гокипер Лука Шевалье после победы над «Ливерпулем» (2:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
– Поздравил ли вас Шевалье после матча [с «Ливерпулем»]?
– Мы один вратарский коллектив. И, понятно, после матчей всегда немного обсуждаем эмоции. Но надо посмотреть сначала моменты на видео, а после этого уже разобрать. Но, безусловно, все желают друг другу удачи до игры, поздравляют после побед. Это вполне нормально, так и должно быть в коллективе.
- Ответный матч пройдет в Ливерпуле 14 апреля.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 18 матчей, пропустил 18 голов, сыграл на ноль в 8 встречах.
