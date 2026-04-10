Сафонов рассказал о взаимоотношениях с Шевалье

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сказал, поздравил ли его конкурент за место в составе парижан гокипер Лука Шевалье после победы над «Ливерпулем» (2:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Поздравил ли вас Шевалье после матча [с «Ливерпулем»]?

– Мы один вратарский коллектив. И, понятно, после матчей всегда немного обсуждаем эмоции. Но надо посмотреть сначала моменты на видео, а после этого уже разобрать. Но, безусловно, все желают друг другу удачи до игры, поздравляют после побед. Это вполне нормально, так и должно быть в коллективе.