Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Вчера, 10:10

УЕФА объявил имена четырех претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала.

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол в гостевом матче с «Барселоной» (2:0).

Вратарь «Арсенала» Давид Рая не пропустил и отразил пять ударов в игре со «Спортингом» (1:0) на выезде.

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил мяч в домашней игре с «Ливерпулем» (2:0).

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер парировал восемь из девяти ударов в створ в гостевом матче с «Реалом» (2:1).

Источник: официальный сайт УЕФА
