Арбелоа пожаловался на решения судьи в матче с «Баварией»

Вчера, 09:27
7

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) в Мадриде пожаловался на два решения судьи.

Главным арбитром был Майкл Оливер.

  • Полузащитник «сливочных» Орельен Чуамени получил предупреждение на 37-й минуте после контакта с Майклом Олисе и пропустит ответную игру в Мюнхене из-за перебора желтых карточек.
  • Защитник «Баварии» Джонатан Та получил желтую на 70-й минуте за наступ шипами сзади на ногу Килиану Мбаппе.

«[Дисквалификация Чуамени] – это серьезная потеря из-за того, что судья непонятным образом усмотрел здесь желтую карточку, но у нас есть надежные варианты [замены]. К тому же я не знаю, каким образом за фол на Мбаппе не было удаления – это решения, которые невозможно понять», – сказал Арбелоа.

  • Гол у «Реала» забил Килиан Мбаппе на 74-й минуте. У «Баварии» отличились Луис Диас на 41-й и Гарри Кейн на 46-й.
  • Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля.

Источник: Marca
Лига чемпионов Бавария Реал Арбелоа Альваро
Комментарии (7)
Император Бомжей
1775630390
Матч конечно топовый, откройте статистику матча, прям мировой уровень!)) Винисиус 2 потери, 2 гола..
subbotaspartak
1775630986
...это решения, которые невозможно понять», – сказал Арбелоа... Обратись в нашу коллегию судей, разъяснят...
Garrincha58
1775638354
Очень редкое явление, чтобы они жаловались на судейство! Наверное в Мадриде снег пойдёт.
BlackMurder34
1775640184
А пенальти в конце вам не дали!!! Почему?
CSKA winner
1775646185
Этому Альвару в свинарник пора . Там тоже любят скулить , задравши морду , про судей .
