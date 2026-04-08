Арбелоа пожаловался на решения судьи в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) в Мадриде пожаловался на два решения судьи.
Главным арбитром был Майкл Оливер.
- Полузащитник «сливочных» Орельен Чуамени получил предупреждение на 37-й минуте после контакта с Майклом Олисе и пропустит ответную игру в Мюнхене из-за перебора желтых карточек.
- Защитник «Баварии» Джонатан Та получил желтую на 70-й минуте за наступ шипами сзади на ногу Килиану Мбаппе.
«[Дисквалификация Чуамени] – это серьезная потеря из-за того, что судья непонятным образом усмотрел здесь желтую карточку, но у нас есть надежные варианты [замены]. К тому же я не знаю, каким образом за фол на Мбаппе не было удаления – это решения, которые невозможно понять», – сказал Арбелоа.
- Гол у «Реала» забил Килиан Мбаппе на 74-й минуте. У «Баварии» отличились Луис Диас на 41-й и Гарри Кейн на 46-й.
- Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля.
Источник: Marca