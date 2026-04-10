УЕФА отстранил судью после жалобы «Барселоны»

10 апреля, 01:04
4

«Барселона» оказалась недовольна судейством в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Каталонцы направили жалобу в УЕФА. После нее европейский регулятор постановил, что главный судья встречи Иштван Ковач больше не будет судить в этом сезоне Лиги чемпионов.

При этом Ковач уже официально попал в список арбитров на чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.

  • Голы в этом матче забили Хулиан Альварес на 45-й минуте и Александр Серлот на 70-й.
  • Защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил прямую красную карточку на 44-й минуте.
  • Ответный матч пройдет 14 апреля на мадридском стадионе «Атлетико».

Источник: Sport.es
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Ковач Иштван
алдан2014
1775779037
Ух ты...а чё так можно? А мы всё в эск пишем. Капец пришел свистунам подпитерским.
Ответить
evgevg13
1775785979
какая досада...
Ответить
Mirak92
1775798689
Сколько Барса с Реалом ноют, просто не счесть
Ответить
Glebaj
1775802189
Ждём теперь, что в ответке Барсу тащить будут?
Ответить
