УЕФА отстранил судью после жалобы «Барселоны»

«Барселона» оказалась недовольна судейством в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).
Каталонцы направили жалобу в УЕФА. После нее европейский регулятор постановил, что главный судья встречи Иштван Ковач больше не будет судить в этом сезоне Лиги чемпионов.
При этом Ковач уже официально попал в список арбитров на чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.
- Голы в этом матче забили Хулиан Альварес на 45-й минуте и Александр Серлот на 70-й.
- Защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил прямую красную карточку на 44-й минуте.
- Ответный матч пройдет 14 апреля на мадридском стадионе «Атлетико».
Источник: Sport.es