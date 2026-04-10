УЕФА отстранил судью после жалобы «Барселоны»

«Барселона» оказалась недовольна судейством в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Каталонцы направили жалобу в УЕФА. После нее европейский регулятор постановил, что главный судья встречи Иштван Ковач больше не будет судить в этом сезоне Лиги чемпионов.

При этом Ковач уже официально попал в список арбитров на чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.