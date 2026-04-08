Англия получила дополнительное место в Лиге чемпионов-2026/27

Благодаря гостевой победе «Арсенала» над «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Англия гарантировала себе одно из двух первых мест в таблице коэффициентов УЕФА по сезону-2025/26.

Сейчас у страны в этом рейтинге 25,013 очка. Англию уже не сможет догнать Германия, идущая на 3-й позиции с 19,714 балла. 2-ю строчку занимает Испания с 20,281 очка.

Таким образом, Англия получила право заявить в общий этап Лиги чемпионов 5 команд вместо 4-х и в сумме отправить 8 клубов в еврокубки вместо 7.

Страна завоевывает бонусное место в ЛЧ 2-й сезон подряд.