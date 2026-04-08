Энрике не побоялся поставить Сафонова на «Ливерпуль», несмотря на «привозы» в двух матчах подряд

Известен стартовый состав «ПСЖ» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В основу попал российский вратарь Матвей Сафонов.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выпустил Сафонова, несмотря на его результативные ошибки в двух последних матчах – против Никарагуа и «Тулузы».
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января. Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Встреча на «Парк де Пренс» начнется в 22:00 по московскому времени.
Источник: «Бомбардир»