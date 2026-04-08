Определился 4-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

Вчера, 12:02

Лидер АПЛ «Арсенал» обеспечил себе участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Это случилось благодаря победе лондонцев над «Спортингом» (1:0) в Лиссабоне в первом матче 1/4 финала текущего розыгрыша ЛЧ.

За счет этого успеха Англия гарантировала себе место в топ-2 в таблице коэффициентов УЕФА в отдельно взятом сезоне-2025/26. Это дает стране право на дополнительную путевку в общий этап Лиги чемпионов. Таким образом, представительство Англии расширилось с 4 до 5 команд.

В АПЛ «Арсенал» набрал 70 очков после 31 матча. Идущий на 6-м месте в турнире «Челси» имеет 48 баллов и, как и все клубы, расположенные ниже в таблице, уже не сможет догнать «канониров», которые гарантированно закончат чемпионат Англии в топ-5.

  • Ранее места в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27 себе обеспечили «Барселона», «Бавария» и ПСВ.
  • Напрямую в эту стадию турнира выйдет 29 клубов, еще 7 мест будут разыграны в квалификации.

