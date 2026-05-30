Вещатель ЛЧ в России сломался по ходу финала

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». У гостей на шестой минуте забил Кай Хаверц.

В России финал эксклюзивно показывает сервис Okko. Не выдержав нагрузки, он сломался по ходу первого тайма и ряд болельщиков не смогли увидеть фрагмент встречи.