Вещатель ЛЧ в России сломался по ходу финала

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». У гостей на шестой минуте забил Кай Хаверц.
В России финал эксклюзивно показывает сервис Okko. Не выдержав нагрузки, он сломался по ходу первого тайма и ряд болельщиков не смогли увидеть фрагмент встречи.
- Финальный матч проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште, главный арбитр – Даниэль Зиберт из Германии. Счет – 1:0 в пользу лондонского клуба.
- В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5). «Арсенал» на той же стадии выбил «Атлетико» с общим счетом 2:1.
