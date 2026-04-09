Флик заявил об ошибке судьи после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли, но создали несколько очень хороших моментов. Мы не собираемся сдаваться. У нас было достаточно возможностей забить.

Мы верим в себя. Мы очень хорошо играли в меньшинстве. Было непросто защищаться, но свои моменты мы создавали.

[Об удалении Пау Кубарси]. Я не знаю, красная ли это, я даже не уверен, что контакт был достаточным. Мяч был за спиной игрока.

[О решении судьи Иштвана Ковача не наказывать защитника «Атлетико» Марка Пубиля после попадания мяча в руку игроку во вратарской]. Ситуация с игрой рукой в штрафной – я не понимаю, почему ВАР не вмешался. Ошибки – это нормальное явление, но какой смысл в ВАР [если он не вмешивается] в таких ситуациях? Нужно было назначать пенальти и показывать вторую желтую карточку, красную», – сказал Флик.