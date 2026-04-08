Игрок «Баварии» доминирует в списке лучших ассистентов сезона среди игроков топ-5 лиг

Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал голевую передачу в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) и упрочил лидерство среди ассистентов, выступающих в топ-5 лиг Европы.
Француз отдал 27-й результативный пас в сезоне во всех турнирах.
Топ-7 списка выглядит так:
- Майкл Олисе («Бавария») – 27 ассистов;
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 17;
- Фермин Лопес («Барселона») – 16;
- Юлиан Рюэрсон («Боруссия Д») – 15;
- Арда Гюлер («Реал») – 15;
- Ламин Ямаль («Барселона») – 15;
- Луис Диас («Бавария») – 15.
Олисе ассистировал на Гарри Кейна, который забил победный гол «Баварии» на 46-й минуте. Также у мюнхенцев отличился Луис Диас на 41-й. Гол у «Реала» забил Килиан Мбаппе на 74-й минуте.
Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля.
Источник: телеграм-канал Opta Sports