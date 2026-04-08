Игрок «Баварии» доминирует в списке лучших ассистентов сезона среди игроков топ-5 лиг

Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал голевую передачу в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) и упрочил лидерство среди ассистентов, выступающих в топ-5 лиг Европы.

Француз отдал 27-й результативный пас в сезоне во всех турнирах.

Топ-7 списка выглядит так:

Олисе ассистировал на Гарри Кейна, который забил победный гол «Баварии» на 46-й минуте. Также у мюнхенцев отличился Луис Диас на 41-й. Гол у «Реала» забил Килиан Мбаппе на 74-й минуте.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля.