Мартынович сравнил «Зенит» с командами из Лиги чемпионов

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович, ныне выступающий за «Кайрат», считает, что «Зенит» не был бы худшей командой в Лиге чемпионов-2025/26.

Российские клубы отстранены от еврокубков более четырех лет.

«Кайрат» участвовал в текущем розыгрыше ЛЧ, финишировав последним на общем этапе с 1 очком в 8 турах.

Две недели назад казахстанская команда проиграла «Зениту» (0:2) в товарищеском матче.

«Наверное, прямо сейчас «Зенит» находился бы где-то в золотой середине. На мой взгляд, он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – соответственно, послабее.

Думаю, если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, он и трансферную политику немного скорректировал бы. А когда команда варится в собственном соку, тяжело оценить, где бы она была, скажем, на общем этапе ЛЧ.

В любом случае мы все помним «Зенит» как отличную команду. Были у него и удачные сезоны, и не очень, но Россию на евроарене он представлял, как правило, достойно», – сказал Мартынович.