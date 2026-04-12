Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом

12 апреля, 12:25
23

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович высоко отозвался о форварде «быков» Джоне Кордобе.

– Вы как защитник понимаете, как против Кордобы играть?

– А как тут понять? Зверь (смеется)! Он сам ищет контакт в чужой штрафной, ему это нужно. Если ты к нему прилипаешь, Джон готов двоих на себя посадить и бежать.

Я застал его в «Краснодаре». Его сразу выделяла заряженность, каждая тренировка – от ножа. Он не даeт себе поблажек.

Злой спортсмен, голодный до результатов – это Джон Кордоба. Вижу, что эту планку он держит до сих пор.

  • 32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
  • Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.
  • Колумбийский форвард забил 77 голов и сделал 35 ассистов в 147 матчах.
  • У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.

Еще по теме:
Быстров высмеял новичка «Зенита» 7
«Краснодар» нашел замену Кордобе в Первой лиге 2
Кордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо» 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кайрат Мартынович Александр Кордоба Джон
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775986316
Жаль, что провокатор,стукач и нытик.Хотя сам в силовой борьбе на поле не безгрешен.
Ответить
sochi-2013
1775989655
Ниже отпИсавшиеся, завидуйте молча, что ваши напы радом с Кордобой не стояли.
Ответить
FROLL007
1775990459
Кордоба это половина быков. Гыгыгы
Ответить
raritet
1775991099
Да, это точно описал. Кордоба- зверь. Тащит Краснодар как танк.
Ответить
Император 1
1775992266
Согласен, обезьяна
Ответить
Главные новости
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
3
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
10
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»
10:27
4
В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова
10:16
2
