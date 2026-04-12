Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович высоко отозвался о форварде «быков» Джоне Кордобе.
– Вы как защитник понимаете, как против Кордобы играть?
– А как тут понять? Зверь (смеется)! Он сам ищет контакт в чужой штрафной, ему это нужно. Если ты к нему прилипаешь, Джон готов двоих на себя посадить и бежать.
Я застал его в «Краснодаре». Его сразу выделяла заряженность, каждая тренировка – от ножа. Он не даeт себе поблажек.
Злой спортсмен, голодный до результатов – это Джон Кордоба. Вижу, что эту планку он держит до сих пор.
- 32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
- Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.
- Колумбийский форвард забил 77 голов и сделал 35 ассистов в 147 матчах.
- У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.
