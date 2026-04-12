Мартынович определил сильнейшую команду РПЛ

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от игры команды.

«Не знаю, мощнее ли «Краснодар» 2010-х нынешнего. В любом случае все запоминают результат. «Краснодар» и сейчас отлично играет. Понятно, что огромный фактор в этой команде – это Кордоба. Человек может придумать гол из ничего. Может быть, у нас команда была более безбашенная, с идеями, креативом. Сегодняшний «Краснодар» более прагматичен.

Тем не менее, в футбол в России он сейчас играет лучше всех. На мой взгляд, это сильнейшая команда РПЛ. Другое дело, что тогда все команды были с топовыми легионерами. Тяжело было представить, что «Локомотив» будет молодeжью играть. «Краснодар» в последние годы стал играть более нацеленно на результат – и вот пожалуйста, чемпионство. От «Краснодара» очень рано начали чего-то требовать. Разве много команд у нас образовалось в 2000-х и уже стало чемпионами? У «Краснодара» свой путь, и, как видим, он правильный. Они большие молодцы», – сказал Мартынович.