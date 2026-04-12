Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался о владельце клуба Сергее Галицком.
– Иногда поздравляем друг друга с праздниками в смс-формате. Когда последний раз был на стадионе, больше года назад, зашeл к нему, пообщались немного.
Я всегда рад его видеть. Этот человек очень много сделал для меня. Всe, что есть у меня из благ, – благодаря Сергею Николаевичу.
Только слова признательности ему. С большой любовью к «Краснодару» отношусь.
– Для российского футбола это уникальный человек?
– Конечно, уникальный. Столько для футбола и города сделал!
- 58-летний Галицкий основал «Краснодар» 22 февраля 2008 года.
- В 2011-м команда дебютировала в РПЛ, а в 2020-м – в Лиге чемпионов.
- «Быки» в прошлом сезоне впервые стали чемпионами России.
- Клубный стадион, построенный за деньги Галицкого, был открыт 9 октября 2016 года.
