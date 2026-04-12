Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

– Иногда поздравляем друг друга с праздниками в смс-формате. Когда последний раз был на стадионе, больше года назад, зашeл к нему, пообщались немного.

Я всегда рад его видеть. Этот человек очень много сделал для меня. Всe, что есть у меня из благ, – благодаря Сергею Николаевичу.

Только слова признательности ему. С большой любовью к «Краснодару» отношусь.

– Для российского футбола это уникальный человек?

– Конечно, уникальный. Столько для футбола и города сделал!