Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел домашнего матча с «Ливерпулем» (2:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
– Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в ЛЧ?
– 100% нет. Мы знаем, на что способны их игроки, это топ-класс. Любая расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать.
То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, – это работа всей команды.
В этом сила «ПСЖ» – мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Сегодня мы контролировали игру.
- Голы у парижан забили Десир Дуэ на 11-й минуте и Хвича Кварацхелия на 65-й.
- Ответный матч пройдет 14 апреля.
