Комментарий Симеоне после победы над «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал гостевую победу над «Барселоной» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы еще ни разу не побеждали на «Камп Ноу». Это очень сложно. Возможно, они лучшая команда Европы наряду с «ПСЖ» и «Баварией». Благодаря командной работе мы смогли ранить их в нужный момент. Второй гол придал нам уверенности – жаль, что мы не смогли воспользоваться преимуществом.

Я мог бы рассказать тысячу историй о матчах, в которых мы наносили по 30 ударов и не забивали. Футбол прекрасен, потому что главное – это итоговый результат. Сегодня мы были предельно собранными. В других матчах было не так.

Мы знали, что они создали благодаря высокой линии обороны. Мы хорошо поработали. Мы огорчали их в подобных ситуациях почти в каждом матче. Голы и атаки, которые мы создавали. Это было тяжело, потому что они здорово прессинговали, отнимая у нас время.

Они выиграли 22 из 23 последних матчей, забивая в каждом из них. Приезжать сюда всегда тяжело. Мы проявили смелость и воспользовались моментами. Хулиан [Альварес] и Джулиано [Симеоне] хорошо понимали друг друга. Серлот готов ко всему, идеальное завершение. Хороший результат, но соперник наверняка заставит нас страдать во вторник.

Они знают меня. Мы знаем, против кого играем. Мы готовы к матчу. Они тоже знают, с кем играют. Мы постараемся показать хорошую игру. Мы нуждаемся в наших болельщиках больше, чем когда-либо. Нам нужно, чтобы они подталкивали нас вперед в предстоящем тяжелом матче», – сказал Симеоне.