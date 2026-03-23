«Реал» обжалует дисквалификацию ведущего полузащитника

«Реал» намерен оспорить дисквалификацию полузащитника Федерико Вальверде после его удаления в матче 29-го тура Примеры с «Атлетико» (3:2).

«Мадрид» будет подавать жалобу независимо от того, каким будет наказание хавбека – 1 или 2 матча.

В отчете о матче главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро указал, что Федерико Вальверде «был удален за удар ногой соперника с применением чрезмерной силы и не находясь в пределах досягаемости [мяча]».

Согласно регламенту, за подобное нарушение, допущенное без возможности сыграть в мяч, футболисту грозит дисквалификация на два матча.

Вальверде может пропустить ближайший гостевой матч «Реала» с «Мальоркой», а также домашнюю игру с «Жироной».