«Реал» обжалует дисквалификацию ведущего полузащитника

«Реал» намерен оспорить дисквалификацию полузащитника Федерико Вальверде после его удаления в матче 29-го тура Примеры с «Атлетико» (3:2).
«Мадрид» будет подавать жалобу независимо от того, каким будет наказание хавбека – 1 или 2 матча.
В отчете о матче главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро указал, что Федерико Вальверде «был удален за удар ногой соперника с применением чрезмерной силы и не находясь в пределах досягаемости [мяча]».
Согласно регламенту, за подобное нарушение, допущенное без возможности сыграть в мяч, футболисту грозит дисквалификация на два матча.
Вальверде может пропустить ближайший гостевой матч «Реала» с «Мальоркой», а также домашнюю игру с «Жироной».
- Монтеро показал прямую красную карточку Вальверде на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне. ВАР не стал звать судью к монитору.
- «Реал» занимает 2-е место в Примере с 69 очками после 29 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 4 очка.
Источник: Marca