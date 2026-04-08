Тренер «Спортинга» назвал причину пропущенного гола от «Арсенала» на 90+1-й минуте

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржес подвел итоги домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1).

«Игра была равной даже с точки зрения владения мячом. У «Спортинга» были лучшие возможности, чтобы забить. Мы контролировали ход матча, и, честно говоря, я очень доволен игрой футболистов и всей команды.

Короткая потеря концентрации дорого нам обошлась, и это огорчает, потому что это случилось на 90-й минуте, но мы должны поднять голову и двигаться дальше, ведь таков футбол.

Я считаю, что нам нужно проявить зрелость и разумный подход к тому, чтобы переломить результат, учитывая, что мы играем против команды высшего класса, которая может создать разницу даже в мельчайших деталях, как это было в случае с сегодняшним голом. Теперь я твердо убежден, что мы будем конкурентоспособны в Лондоне. Посмотрим, что случится в конце этого противостояния», – сказал Боржес.