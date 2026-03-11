Защитник «Барселоны» объяснил, почему не вернулся в оборону при голе «Ньюкасла»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).
- Во время эпизода с голом английского клуба уругваец не вернулся в оборону после травмы в атаке.
- Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Итальянский судья Марко Гуида показал Араухо, что он должен покинуть пределы поля. Когда защитник вернулся, то не занял свою позицию.
- Араухо заменили после гола «Ньюкасла».
«Мы довольны ничейным результатом. Сыграли не так хорошо, как хотели. В Лиге чемпионов нужно действовать умнее. Теперь у нас будет матч дома.
Мы хотели больше владеть мячом и атаковать. Но мы играли против сильного соперника на его стадионе. Уезжаем с хорошими впечатлениями.
Что касается момента с пропущенным голом, то я не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти. Я не понимаю.
В целом этот момент [с судорогой] стал результатом усилий, прилагаемых в напряженных матчах. Надо быть готовым к тому, что придет твоя очередь. Педри немного устал, и это нормально, он восстанавливается после травмы», – сказал Араухо.
- У «Ньюкасла» забил Харви Барнс на 86-й, у «Барселоны» отличился Ламин Ямаль с пенальти на 90+6-й.
- Ответный матч пройдет 18 марта.