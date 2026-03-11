Защитник «Барселоны» объяснил, почему не вернулся в оборону при голе «Ньюкасла»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

Во время эпизода с голом английского клуба уругваец не вернулся в оборону после травмы в атаке.

Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Итальянский судья Марко Гуида показал Араухо, что он должен покинуть пределы поля. Когда защитник вернулся, то не занял свою позицию.

Араухо заменили после гола «Ньюкасла».

«Мы довольны ничейным результатом. Сыграли не так хорошо, как хотели. В Лиге чемпионов нужно действовать умнее. Теперь у нас будет матч дома.

Мы хотели больше владеть мячом и атаковать. Но мы играли против сильного соперника на его стадионе. Уезжаем с хорошими впечатлениями.

Что касается момента с пропущенным голом, то я не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти. Я не понимаю.

В целом этот момент [с судорогой] стал результатом усилий, прилагаемых в напряженных матчах. Надо быть готовым к тому, что придет твоя очередь. Педри немного устал, и это нормально, он восстанавливается после травмы», – сказал Араухо.