Определились 46 из 48 участников ЧМ-2026

После завершения стыковых матчей в Европе стали известны 46 из 48 команд-участниц предстоящего чемпионата мира.
Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак / Боливия.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго / Ямайка.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Бомбардир»