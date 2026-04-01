Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии букмекеров

Обновились котировки букмекеров по главным претендентам на победителя чемпионата мира 2026 года.
На первом месте действующий чемпион Европы – сборная Испании.
В топ-10 восемь команд из Европы, а также Аргентина и Бразилия.
- 1. Испания – 5.50
- 2. Англия – 6.50
- 3-5. Аргентина – 8.50
- 3-5. Бразилия – 8.50
- 3-5. Франция – 8.50
- 6-7. Германия – 13.00
- 6-7. Португалия – 13.00
- 8. Нидерланды – 20.00
- 9. Норвегия – 25.00
- 10. Бельгия – 40.00
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля. Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
