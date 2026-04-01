Известны все 48 участников ЧМ-2026

1 апреля, 08:19
13

Завершился межконтинентальный плей-офф отбора чемпионата мира-2026. Обладателями последних путевок на турнир стали ДР Конго и Ирак.

Полностью состав групп чемпионата мира-2026 выглядит так.

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа В: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа Е: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Чемпионат мира
Император Бомжей
1775021457
Так Иран будет играть или нет?))
almanev
1775022569
Одну группу забыли
odessakmv
1775023231
"Известны все 48 участников ЧМ-2018" ЧААААВВВООО?????
spartak_88
1775023320
группу забыл автор и с алфавитом беда
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775024612
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА будет весёлый Мундиаль, да и завершится ли он вообще? По крайней мере, Иран может бойкотировать какой-нибудь из матчей ⚽️
FFR
1775025937
Двоечники, ЧМ-2018 ???? а где 12-я группа, Англия, Хорватия, Гана, Панама??? Позор! За такие ошибки вас нужно выгнать с работы. Бл..дь, берите на работу людей которые хоть немного разбираются и любят футбол.
mutabor0992
1775033123
Сколько же ****** на ЧМ приедет!Половину матчей можно НЕ СМОТРЕТЬ.(ну кому нужны эти ираны,кюрасао,гаити и прочий КАЛ)
Plyash
1775038118
Какое убожество , если раньше на ЧМ ехали сильнейшие команды со всех континентов , теперь чуть не половина балласта . ФИФА на количестве игр делает деньги , проходные игры можно смело не смотреть , особенно , если вспомнить , кто у нас будет работать в студии , да ещё в паре ... P.S. - а заголовок про ЧМ - 2018 просто фантастика . Помнят Россию. Пьянству -- бой .
subbotaspartak
1775043938
Наших нет, ты понял?.......
