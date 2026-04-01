Известны все 48 участников ЧМ-2026

Завершился межконтинентальный плей-офф отбора чемпионата мира-2026. Обладателями последних путевок на турнир стали ДР Конго и Ирак.
Полностью состав групп чемпионата мира-2026 выглядит так.
Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа В: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.
Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.
Группа Е: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.