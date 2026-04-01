В Бразилии призвали лишить Винисиуса 10-го номера в сборной

Экс-защитник сборной Бразилии Фабио Лусиано считает, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор не должен быть «десяткой» в национальной команде.

«Невозможно представить, что Вини будет играть за сборную под 10-м номером. Думаю, он должен быть 7-м или 11-м, а «десятку» у него нужно отобрать.

Мы считаем, что 10-й номер – это интеллектуальный игрок. Это гений. Вини не гениален.

Анчелотти нельзя ставить его в ситуации, подобные тем, что были у него в «Реале». Когда мяч попадает к Винисиусу, его опекает слишком много игроков.

В отсутствие Неймара Вини считает, что он должен взять на себя его роль. Думаю, это возлагает на него большую ответственность.

Ты не Неймар. Ты не решишь все в одиночку. Я был зол, увидев Винисиуса в футболке с 10-м номером», – сказал Лусиано.