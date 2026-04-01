В Бразилии призвали лишить Винисиуса 10-го номера в сборной

Экс-защитник сборной Бразилии Фабио Лусиано считает, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор не должен быть «десяткой» в национальной команде.
«Невозможно представить, что Вини будет играть за сборную под 10-м номером. Думаю, он должен быть 7-м или 11-м, а «десятку» у него нужно отобрать.
Мы считаем, что 10-й номер – это интеллектуальный игрок. Это гений. Вини не гениален.
Анчелотти нельзя ставить его в ситуации, подобные тем, что были у него в «Реале». Когда мяч попадает к Винисиусу, его опекает слишком много игроков.
В отсутствие Неймара Вини считает, что он должен взять на себя его роль. Думаю, это возлагает на него большую ответственность.
Ты не Неймар. Ты не решишь все в одиночку. Я был зол, увидев Винисиуса в футболке с 10-м номером», – сказал Лусиано.
- Винисиус не забивает за Бразилию в пяти матчах подряд.
- Он дебютировал в составе сборной в сентябре 2019 года.
- С тех пор фланговый нападающий «Реала» оформил 8+8 в 47 играх.