Карпин раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026: «Ответ очевиден»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что будет поддерживать Испанию на предстоящем чемпионате мира.
Будучи футболистом, Карпин поиграл за испанские клубы «Реал Сосьедад», «Сельта» и «Валенсия», а на тренерском уровне работал в «Мальорке».
«Я отыграл 11 лет в Испании и 14 там прожил. Ответ очевиден – буду болеть за сборную Испании», – заявил Карпин.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Испания на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
Источник: «РИА Новости»