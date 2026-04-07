Карпин раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026: «Ответ очевиден»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что будет поддерживать Испанию на предстоящем чемпионате мира.

Будучи футболистом, Карпин поиграл за испанские клубы «Реал Сосьедад», «Сельта» и «Валенсия», а на тренерском уровне работал в «Мальорке».

«Я отыграл 11 лет в Испании и 14 там прожил. Ответ очевиден – буду болеть за сборную Испании», – заявил Карпин.