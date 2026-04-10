Хайкин стал гражданином Норвегии и может попасть на ЧМ-2026

Журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт рассказал, что голкипер «Будe-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии.
«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», – сказал Сальведт.
Журналист также оценил шансы вратаря принять участие в чемпионате мира-2026.
«Теперь Никита Хайкин получит право на участие в чемпионате мира, и все думают, что он будет в команде. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен говорит, что Хайкин теперь рассматривается в качестве игрока команды, но вратарь Нюланд по-прежнему является его основным выбором. На мой взгляд, это может скоро измениться.
А завтра Хайкин играет за «Будe-Глимт» против прошлогоднего чемпиона «Викинга», так что, надеюсь, тогда о нeм будет больше новостей», – добавил Сальведт.
- Хайкин вызывался в сборную России в ноябре 2021 года, но остался в запасе национальной команды в отборочных матчах ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
- У 30-летнего голкипера также есть гражданства Израиля и Великобритании.
- Он выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года с перерывом на выступления в «Бристоль Сити» в январе–марте 2023 года.