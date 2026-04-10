Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хайкин стал гражданином Норвегии и может попасть на ЧМ-2026

Сегодня, 11:13
12

Журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт рассказал, что голкипер «Будe-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии.

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», – сказал Сальведт.

Журналист также оценил шансы вратаря принять участие в чемпионате мира-2026.

«Теперь Никита Хайкин получит право на участие в чемпионате мира, и все думают, что он будет в команде. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен говорит, что Хайкин теперь рассматривается в качестве игрока команды, но вратарь Нюланд по-прежнему является его основным выбором. На мой взгляд, это может скоро измениться.

А завтра Хайкин играет за «Будe-Глимт» против прошлогоднего чемпиона «Викинга», так что, надеюсь, тогда о нeм будет больше новостей», – добавил Сальведт.

  • Хайкин вызывался в сборную России в ноябре 2021 года, но остался в запасе национальной команды в отборочных матчах ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
  • У 30-летнего голкипера также есть гражданства Израиля и Великобритании.
  • Он выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года с перерывом на выступления в «Бристоль Сити» в январе–марте 2023 года.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Россия Хайкин Никита
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1775809600
почему бы и нет
Ответить
VVM1964
1775810107
Ну хоть за кого-то можно порадоваться !)...
Ответить
bratskij
1775812769
Надеюсь наш паспорт у него забрали.
Ответить
FWSPM
1775813389
молодец парень
Ответить
Император 1
1775816728
Вообще без разницы на этого „норвега"
Ответить
FROLL007
1775820807
Плевать я хотел на этого скандинава. гыгыгы
Ответить
Plyash
1775830914
Молодец Хайкин , хоть мир посмотрит воочию своими глазами , а не бредовыми репортажами Черданцевых , Геничей да Губерниевых .
Ответить
Главные новости
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
9
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
2
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
19:12
Все новости
Все новости
Хайкин стал гражданином Норвегии и может попасть на ЧМ-2026
11:13
12
Решение ФИФА по российским судьям на ЧМ-2026
01:27
9
Карпин раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026: «Ответ очевиден»
7 апреля
6
Йоахим Лев может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
3 апреля
3
ESPN представил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
3 апреля
6
Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
2 апреля
6
Литвинов – о шансах сборной России на ЧМ-2026: «Соглашусь с Аршавиным»
2 апреля
5
Тренер Боснии сообщил, что у него четыре национальности
2 апреля
1
Фанаты Узбекистана отправились на ЧМ-2026 на машинах
2 апреля
1
Состав сборной России на ЧМ-2026 по версии Головина
2 апреля
4
В Бразилии призвали лишить Винисиуса 10-го номера в сборной
1 апреля
Бубнов ответил на вопрос о фаворите ЧМ-2026
1 апреля
Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии букмекеров
1 апреля
5
Губерниев пошутил о фаворите ЧМ-2026
1 апреля
В Ираке объявили выходные после второго попадания на ЧМ
1 апреля
Узбекистан узнал всех соперников по группе ЧМ-2026
1 апреля
5
Известны все 48 участников ЧМ-2026
1 апреля
13
Определились 46 из 48 участников ЧМ-2026
1 апреля
7
Шевалье может потерять место в сборной Франции
31 марта
3
Участник ЧМ-2026 уволил главного тренера за два с половиной месяца до старта в турнире
31 марта
2
Анчелотти назвал игрока сборной Бразилии, которого точно возьмет на ЧМ-2026
31 марта
1
Президент ФИФА сделал заявление об участии Ирана в ЧМ-2026
31 марта
10
Аршавин спрогнозировал победителя ЧМ-2026
30 марта
8
ФотоАршавин и Радимов выбрали состав сборной России на ЧМ-2026
30 марта
14
Глава иранского футбола написал эмоциональное письмо Инфантино
30 марта
12
Аршавин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
30 марта
9
Форвард Аргентины порвал «кресты» и пропустит ЧМ-2026
28 марта
1
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
28 марта
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 