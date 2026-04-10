Хайкин стал гражданином Норвегии и может попасть на ЧМ-2026

Журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт рассказал, что голкипер «Будe-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии.

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», – сказал Сальведт.

Журналист также оценил шансы вратаря принять участие в чемпионате мира-2026.

«Теперь Никита Хайкин получит право на участие в чемпионате мира, и все думают, что он будет в команде. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен говорит, что Хайкин теперь рассматривается в качестве игрока команды, но вратарь Нюланд по-прежнему является его основным выбором. На мой взгляд, это может скоро измениться.

А завтра Хайкин играет за «Будe-Глимт» против прошлогоднего чемпиона «Викинга», так что, надеюсь, тогда о нeм будет больше новостей», – добавил Сальведт.