Названы 8 неприкосновенных игроков «Реала»

Сегодня, 10:44
4

В «Реале» не собираются менять костяк «мирового уровня» в составе команды.

Продажа вратаря Тибо Куртуа, защитника Эдера Милитао, полузащитников Орельена Чуамени, Федерико Вальверде, Арды Гюлера, Джуда Беллингема, вингера Винисиуса Жуниора и нападающего Килиана Мбаппе исключена.

В руководстве клуба не собираются проводить перестройку состава, хотя полагают, что есть позиции, нуждающиеся в укреплении.

Считается, что может произойти расставание с Эдуардо Камавинга, удаление которого в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов «фактически подвело черту под сезоном». Еще недавно он входил в число любимцев руководства, но теперь ситуация изменилась. «Реал» хочет купить центрального полузащитника другого профиля.

Руководство «сливочных» убеждено, что в последние два года тренерам Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа не удавалось в полной мере раскрыть потенциал команды. Также оно признает существенное влияние травм на результаты.

  • «Мадрид» может остаться без трофеев в этом сезоне. В чемпионате Испании команда отстает от «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до финиша турнира.
  • В прошлом сезоне «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера
Камавинга впервые прокомментировал свое странное удаление в матче с «Баварией»
В шорт-лист «Реала» на пост тренера попал еще один чемпион мира
Источник: El Mundo
Испания. Примера Реал Куртуа Тибо Мбаппе Килиан Вальверде Федерико Винисиус Чуамени Орельен Милитао Эдер Беллингем Джуд Гюлер Арда
Интерес
1776412492
В смысле-"неприкасаемых", да, автор???
Ответить
САДЫЧОК
1776412585
Камавинга очень хороший футболист, но начудил прилично. А, продадут Винисиуса, как то он бесполезен для Реала за такие деньги
Ответить
Таврида
1776415032
Винисиус - раковая опухоль Реала, Балотелли современности, результативность есть, а результата нет, разлагает команду изнутри, Хаби Алонсо сплавил, Арбелоа приготовиться.
Ответить
Ивантеевец
1776416299
В Реале один одного краше: нытик Винисиус, диктатор Мбапе, токсик Куртуа. И если руководство королевского клуба оставит все как есть, то трофеев и дальше не будет.
Ответить
Главные новости
Экс-судья Федотов отреагировал на возвращение Буланова к работе после «ужасной» ошибки
11:48
Аршавин и Радимов спрогнозировали счет матча «Спартак» – «Ахмат»
11:36
1
Названо уникальное качество Сафонова
11:25
3
Мусаев рассказал о состоянии Сперцяна после столкновения с Педро
11:08
3
Семин назвал две проблемы в работе Челестини
10:57
Названы 8 неприкосновенных игроков «Реала»
10:44
4
Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените»
10:28
3
Аршавин спрогнозировал смену лидера в РПЛ
09:26
7
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
09:17
«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера
08:44
4
Все новости
Все новости
Названы 8 неприкосновенных игроков «Реала»
10:44
4
«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера
08:44
4
В шорт-лист «Реала» на пост тренера попал еще один чемпион мира
00:21
Месси купил испанский клуб
Вчера, 20:12
2
Инсайды о будущем «Реала» на фоне неудачного сезона
Вчера, 16:24
1
Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться»
15 апреля
1
ФотоВ Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе
14 апреля
8
«Барселона» рассматривает двух защитников из Серии А
14 апреля
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
14 апреля
1
В «Реале» недовольны 50-миллионным футболистом
13 апреля
«Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне
13 апреля
ФотоМбаппе показал фото разбитого лица
12 апреля
Провокационный пост Ямаля после победы «Барселоны» в каталонском дерби
12 апреля
Ямаль побил рекорд Рауля 29-летней давности
12 апреля
Кроос может вернуться в «Реал»
12 апреля
Флик оценил 9-очковый отрыв «Барселоны» в чемпионской гонке
12 апреля
Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков
11 апреля
Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала»
11 апреля
1
Резкий комментарий Арбелоа после не назначенного в пользу «Реала» пенальти
11 апреля
ФотоМбаппе разбили лицо в штрафной, но пенальти не поставили
11 апреля
3
Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков
10 апреля
2
В «Барселоне» ответили на вопрос о возвращении Месси
10 апреля
1
Глава Примеры определил, в чем лига превосходит АПЛ
10 апреля
Во Франции оценили возможное назначение Дешама в «Реал»
10 апреля
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
10 апреля
«Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира
10 апреля
1
Капитан «Реала» имеет претензии к Арбелоа
10 апреля
1
Экспресс на матчи 10 апреля: «КАМАЗ» не проиграет, «Реал» разгромит «Жирону», «Бешикташ» и «Антальяспор» обменяются голами
9 апреля
Все новости
