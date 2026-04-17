Названы 8 неприкосновенных игроков «Реала»

В «Реале» не собираются менять костяк «мирового уровня» в составе команды.

Продажа вратаря Тибо Куртуа, защитника Эдера Милитао, полузащитников Орельена Чуамени, Федерико Вальверде, Арды Гюлера, Джуда Беллингема, вингера Винисиуса Жуниора и нападающего Килиана Мбаппе исключена.

В руководстве клуба не собираются проводить перестройку состава, хотя полагают, что есть позиции, нуждающиеся в укреплении.

Считается, что может произойти расставание с Эдуардо Камавинга, удаление которого в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов «фактически подвело черту под сезоном». Еще недавно он входил в число любимцев руководства, но теперь ситуация изменилась. «Реал» хочет купить центрального полузащитника другого профиля.

Руководство «сливочных» убеждено, что в последние два года тренерам Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа не удавалось в полной мере раскрыть потенциал команды. Также оно признает существенное влияние травм на результаты.