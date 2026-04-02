Фанаты Узбекистана отправились на ЧМ-2026 на машинах

Несколько фанатов сборной Узбекистана поехали на чемпионат мира-2026 на автомобилях.
«До старта чемпионата мира по футболу остаeтся 72 дня. Сегодня группа болельщиков из Узбекистана выехала за океан на автомобилях, чтобы поддержать национальную сборную. Торжественные проводы состоялись в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана.
В мероприятии приняли участие руководство Министерства спорта, Национального Олимпийского комитета и Ассоциации футбола Узбекистана, ветераны спорта и лидеры сборной, которые пожелали болельщикам удачи и доброго пути.
Согласно плану, команда из восьми человек в ходе поездки посетит все регионы страны, где проведeт встречи с соотечественниками и любителями футбола. Далее маршрут проляжет через Казахстан и Европу, после чего болельщики пересекут Атлантический океан и прибудут в США», – написал НОК Узбекистана.
- Узбекистан сыграет на ЧМ впервые.
- В одну группу с дебютантами попали Португалия, Колумбия и ДР Конго.
- Турнир стартует 11 июня.