Узбекистан узнал всех соперников по группе ЧМ-2026

Определились все участники группового этапа чемпионата мира-2026. В частности, всех соперников по группе узнала сборная Узбекистана.

Последним участником группы Узбекистана стала сборная ДР Конго. Она выиграла межконтинентальный плей-офф, победив в финале Ямайку с минимальным счетом (1:0). Единственный гол забил защитник Аксель Туанзебе.

Помимо Узбекистана и ДР Конго в этом квартете сыграют Португалия и Колумбия.