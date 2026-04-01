Узбекистан узнал всех соперников по группе ЧМ-2026

1 апреля, 08:27
6

Определились все участники группового этапа чемпионата мира-2026. В частности, всех соперников по группе узнала сборная Узбекистана.

Последним участником группы Узбекистана стала сборная ДР Конго. Она выиграла межконтинентальный плей-офф, победив в финале Ямайку с минимальным счетом (1:0). Единственный гол забил защитник Аксель Туанзебе.

Помимо Узбекистана и ДР Конго в этом квартете сыграют Португалия и Колумбия.

  • Для Узбекистана это будет дебютный чемпионат мира. Готовит команду к турниру чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро. Узбекистанцы во время чемпионата будут базироваться в Атланте, где живет россиянин Алексей Миранчук.
  • Турнир пройдет в июне-июле в США, Мексике и Канаде. Впервые чемпионат мира пройдет в трех странах.
  • Россия пропускает чемпионат мира, так как отстранена от международного футбола с 2022 года.

Еще по теме:
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию 2
Фанаты Узбекистана отправились на ЧМ-2026 на машинах 1
Сборная Узбекистана определилась с местом базирования на ЧМ-2026 3
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Узбекистан. Суперлига Узбекистан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1775021421
Тяжелая группа для узбеков, считаю что они 4 место займут в квартете )))
Ответить
FFR
1775025325
Думаю при удачном стечении узбеки могут выйти из группы. Буду болеть за них.
Ответить
рылы
1775031192
пзида узбекам.
Ответить
Айболид
1775037276
3-е место .
Ответить
Главные новости
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
8
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
134
Все новости
Все новости
Карпин раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026: «Ответ очевиден»
7 апреля
6
Йоахим Лев может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
3 апреля
4
ESPN представил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
3 апреля
6
Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
2 апреля
6
Литвинов – о шансах сборной России на ЧМ-2026: «Соглашусь с Аршавиным»
2 апреля
5
Тренер Боснии сообщил, что у него четыре национальности
2 апреля
1
Фанаты Узбекистана отправились на ЧМ-2026 на машинах
2 апреля
1
Состав сборной России на ЧМ-2026 по версии Головина
2 апреля
4
В Бразилии призвали лишить Винисиуса 10-го номера в сборной
1 апреля
Бубнов ответил на вопрос о фаворите ЧМ-2026
1 апреля
Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии букмекеров
1 апреля
5
Губерниев пошутил о фаворите ЧМ-2026
1 апреля
В Ираке объявили выходные после второго попадания на ЧМ
1 апреля
Узбекистан узнал всех соперников по группе ЧМ-2026
1 апреля
6
Известны все 48 участников ЧМ-2026
1 апреля
13
Определились 46 из 48 участников ЧМ-2026
1 апреля
7
Шевалье может потерять место в сборной Франции
31 марта
3
Участник ЧМ-2026 уволил главного тренера за два с половиной месяца до старта в турнире
31 марта
2
Анчелотти назвал игрока сборной Бразилии, которого точно возьмет на ЧМ-2026
31 марта
1
Президент ФИФА сделал заявление об участии Ирана в ЧМ-2026
31 марта
10
Аршавин спрогнозировал победителя ЧМ-2026
30 марта
8
ФотоАршавин и Радимов выбрали состав сборной России на ЧМ-2026
30 марта
14
Глава иранского футбола написал эмоциональное письмо Инфантино
30 марта
12
Аршавин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
30 марта
9
Форвард Аргентины порвал «кресты» и пропустит ЧМ-2026
28 марта
1
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
28 марта
7
В Госдуме высказались о возможном участии России в ЧМ-2026
28 марта
5
Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны
27 марта
Все новости
