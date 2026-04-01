Узбекистан узнал всех соперников по группе ЧМ-2026

Определились все участники группового этапа чемпионата мира-2026. В частности, всех соперников по группе узнала сборная Узбекистана.
Последним участником группы Узбекистана стала сборная ДР Конго. Она выиграла межконтинентальный плей-офф, победив в финале Ямайку с минимальным счетом (1:0). Единственный гол забил защитник Аксель Туанзебе.
Помимо Узбекистана и ДР Конго в этом квартете сыграют Португалия и Колумбия.
- Для Узбекистана это будет дебютный чемпионат мира. Готовит команду к турниру чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро. Узбекистанцы во время чемпионата будут базироваться в Атланте, где живет россиянин Алексей Миранчук.
- Турнир пройдет в июне-июле в США, Мексике и Канаде. Впервые чемпионат мира пройдет в трех странах.
- Россия пропускает чемпионат мира, так как отстранена от международного футбола с 2022 года.
