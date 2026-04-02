Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Goal

Goal опубликовал собственный рейтинг основных претендентов на победу в чемпионате мира 2026 года.

На первом месте действующий чемпион Европы – сборная Испании.

Бразилия не попала даже в топ-10.

Испания Аргентина Франция Португалия Англия Германия Нидерланды Швейцария Норвегия Бельгия Бразилия Сенегал Япония Марокко Колумбия

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля. Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.