В Ираке объявили выходные после второго попадания на ЧМ

Сборная Ирака заработала путевку на чемпионат мира-2026. В финале межконтинентального плей-офф азиатская команда победила со счетом 2:1 Боливию.

Правительство исламской республики приняло решение объявить 1 и 2 апреля выходными днями, чтобы люди смогли отметить крупное спортивное событие. Cоответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани.