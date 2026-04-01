В Ираке объявили выходные после второго попадания на ЧМ

Сборная Ирака заработала путевку на чемпионат мира-2026. В финале межконтинентального плей-офф азиатская команда победила со счетом 2:1 Боливию.
Правительство исламской республики приняло решение объявить 1 и 2 апреля выходными днями, чтобы люди смогли отметить крупное спортивное событие. Cоответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани.
- Ирак сыграет на чемпионате мира-2026 в одной группе с Францией, Норвегией и Сенегалом.
- Это второе попадание Ирака на чемпионат мира. Первое было в 1986 году, когда иракцы заняли последнее место в группе на мексиканском турнире.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части турнира сыграют 48 команд.
Источник: «Бомбардир»