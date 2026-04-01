Бубнов ответил на вопрос о фаворите ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов смог отнести только одну сборную к числу фаворитов предстоящего чемпионата мира.
«Здесь, знаешь, этот чемпионат мира какой будет? Что здесь явного фаворита вообще нет.
Где-то шесть команд, и кто-то из них может выстрелить. Но как я посмотрел по составу и готовности, плюс опыт Дешама, французы…
Они мало того, что чемпионами мира были, так ещe и дошли до финала в Катаре. У них очень большие шансы как минимум играть в финале», – сказал Бубнов.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: «Коммент.Шоу»