Тренер Боснии сообщил, что у него четыре национальности

Сергей Барбарез, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины, оригинально ответил на вопрос о своей национальности.

Это произошло после победы над Италией в стыковых матчах отбора ЧМ-2026.

«Кто я по национальности? Серб, потому что отец – серб из Мостара.

Хорват и босниец, потому что мать – наполовину хорватка, наполовину боснийка из Любушкого.

А вообще герцеговинец, то есть босниец. В общем, человек», – сказал Барбарез.