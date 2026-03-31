Президент ФИФА сделал заявление об участии Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает, что сборная Ирана будет проводить матчи чемпионата мира в США.
- Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.
«Мы знаем об очень сложном положении иранской сборной, но будем делать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A.
Мы живем в сложной геополитической ситуации, у нас нет возможности решить эти проблемы самостоятельно, но мы можем объединить людей, создать возможности, чтобы мир объединиться в атмосфере мира и праздника», – сказал Инфантино.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: El Financiero