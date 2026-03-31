Президент ФИФА сделал заявление об участии Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает, что сборная Ирана будет проводить матчи чемпионата мира в США.

Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.

«Мы знаем об очень сложном положении иранской сборной, но будем делать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A.

Мы живем в сложной геополитической ситуации, у нас нет возможности решить эти проблемы самостоятельно, но мы можем объединить людей, создать возможности, чтобы мир объединиться в атмосфере мира и праздника», – сказал Инфантино.