Президент ФИФА сделал заявление об участии Ирана в ЧМ-2026

31 марта, 00:25
11

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает, что сборная Ирана будет проводить матчи чемпионата мира в США.

  • Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.

«Мы знаем об очень сложном положении иранской сборной, но будем делать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A.

Мы живем в сложной геополитической ситуации, у нас нет возможности решить эти проблемы самостоятельно, но мы можем объединить людей, создать возможности, чтобы мир объединиться в атмосфере мира и праздника», – сказал Инфантино.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

Источник: El Financiero
Чемпионат мира Иран Инфантино Джанни
Комментарии (11)
Нейтральный болельщик
1774906045
Что ты несешь идиот?
pigzayev
1774906372
neim
1774908807
А США разве не отстранят от футбола и не лишат права проведения чемпионата мира за развязывание военных действий, или это другое ?
Император 1
1774921683
А как же отстранить США и Израиль, а точно это же другое
Max-Min-vkontakte
1774931726
всё в кучу, и ни о чём
R_a_i_n
1774933810
Джанни Инфантино - проститутка.
Oldtrafford83
1774934572
пи.Z. да.бол ты его называла))
Бумбраш
1774934945
Прэзик фуфы Инфантильно.лохи что в Уфе,что уёфе
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774941320
РФС ПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА будет весёлый Мундиаль, вполне может Иран какой-нибудь матч бойкотировать, как Сенегал, а Джанни под колпаком шейхов это очевидно ⚽️
Fibercore
1775892653
Он может нести всё, что угодно, потому как на деле, а не на словах, супердердава только одна, и Россия к ней не относится. Гегемон, когда хочет, тогда и меняет режимы там, где ему надо, и кротчайшие сроки, а не высасывает годами из страны накопленные фонды, и не проводит геноцид собственного народа.
