Анчелотти назвал игрока сборной Бразилии, которого точно возьмет на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выбрал первого защитника для итоговой заявки на предстоящий чемпионат мира.

Это Данило из «Фламенго», который также известен по выступлениям за «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

«Данило – очень важный игрок как на поле, так и за его пределами. Уверяю вас, он будет в окончательном списке на чемпионат мира.

Я очень ценю его за характер, а также личностные и футбольные качества», – сказал Анчелотти.