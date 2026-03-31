Анчелотти назвал игрока сборной Бразилии, которого точно возьмет на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выбрал первого защитника для итоговой заявки на предстоящий чемпионат мира.
Это Данило из «Фламенго», который также известен по выступлениям за «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
«Данило – очень важный игрок как на поле, так и за его пределами. Уверяю вас, он будет в окончательном списке на чемпионат мира.
Я очень ценю его за характер, а также личностные и футбольные качества», – сказал Анчелотти.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: Coluna do Fla