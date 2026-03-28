Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, заявил, что постарается сделать все возможное, чтобы Лионель Месси сыграл на чемпионате мира.
Аргентинцы будут защищать титул.
«Я сделаю все возможное, чтобы Месси оказался на чемпионате мира. Я думаю, что ради футбола он должен быть там, но решать будет он сам», – сказал Скалони.
- Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Он пришел свободным агентом из французского «ПСЖ».
- Аргентинец провел за американский клуб 94 матча, забил 82 гола, сделал 44 результативные передачи.
- Сейчас 38-летний игрок стоит 15 миллионов евро. У него контракт до конца 2028 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо