Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом

28 марта, 14:07
7

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, заявил, что постарается сделать все возможное, чтобы Лионель Месси сыграл на чемпионате мира.

Аргентинцы будут защищать титул.

«Я сделаю все возможное, чтобы Месси оказался на чемпионате мира. Я думаю, что ради футбола он должен быть там, но решать будет он сам», – сказал Скалони.

  • Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Он пришел свободным агентом из французского «ПСЖ».
  • Аргентинец провел за американский клуб 94 матча, забил 82 гола, сделал 44 результативные передачи.
  • Сейчас 38-летний игрок стоит 15 миллионов евро. У него контракт до конца 2028 года.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Чемпионат мира Аргентина. Примера Аргентина Интер Майами Месси Лионель Скалони Лионель
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774697862
А в чём проблема
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774698201
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА в товарняке Месси же вышел, травму не получил, почему под вопросом? ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Romeo 123
1774704432
Пешеход на ЧМ никому не нужен
Ответить
Oldtrafford83
1774760884
Дебилы, где в новости написано что участие гнома под вопросом???
Ответить
odessakmv
1774765402
позор ЖУРНАШЛЮХАМ!!!!
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 