Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может потерять место в сборной Франции перед чемпионатом мира-2026.

В тренерском штабе национальной команды считают, что голкиперу не хватает уверенности, а его игра в воротах менее убедительна, чем в начале сезона.

Ожидается, что на ЧМ-2026 точно будут вызваны Майк Меньян и Брис Самба, а место Шевалье в сборной может оказаться под вопросом, учитывая конкуренцию с другими игроками.

Шевалье был вызван на товарищеские матчи против Бразилии (2:1) и Колумбии (3:1). Объявляя состав, главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что вратарь «ПСЖ» будет третьим номером.

24-летний Шевалье в последний раз играл за клуб 23 января. После этого в основном ворота парижан защищал только Матвей Сафонов.