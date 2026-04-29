Жена Сафонова отреагировала на игру «ПСЖ» – «Бавария»

Марина Сафонова (Кондратюк), жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала видео после домашней игры парижан с «Баварией» (5:4).
Голкипер сделал два сейва в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
На видео жена Сафонова нервно затягивается сигаретой.
«Я седая и курящая сегодня. Простите», – написала она.
- Ответная игра между командами пройдeт 6 мая в Мюнхене на «Альянц Арене».
- 27-летний Сафонов провел за «ПСЖ» в этом сезоне 23 матча, пропустил 24 гола, сыграл на ноль в 11 встречах.
