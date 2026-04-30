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  • Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе

Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе

30 апреля, 14:01
2

Пресс-служба «Знамени Труда» сообщила «Бомбардиру», как складывается судьба клуба после утраты профессионального статуса.

«В последнее время в СМИ появлялась информация о возможном прекращении существования ФК «Знамя Труда». Как официальные представители клуба мы хотим расставить все точки над i: «Знамя Труда» живет, играет и продолжает славную историю.

Да, перед нами стояли непростые вызовы, но мы нашли пути их решения. Клуб прошел необходимые процедуры и подтвердил свое участие в официальных соревнованиях.

Мы официально заявляем.

«Знамя Труда» примет участие в спортивных соревнованиях Московской области (группа Б) в сезоне-2026.

Команда ведeт подготовку к сезону, состав уже комплектуется.

Мы понимаем, что наши болельщики и вы, представители СМИ, переживали за судьбу старейшего клуба страны. Спасибо за ваше внимание и неравнодушие», – написала пресс-служба клуба.

  • «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.
  • Сообщалось, что футболисты месяцами не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.
  • В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.
  • Сообщалось, что в «Знамя Труда» может зайти бывший полузащитник сборной России, чемпион России 2018 года Дмитрий Тарасов.
  • В прошлом сезоне Лиги Б Второй лиги «Знамя Труда» в своей группе занял пятое место.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда
Комментарии (2)
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Mirak92
1777551267
Какую славную историю?))
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рылы
1777558683
ну хорошо)
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