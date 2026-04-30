Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе

Пресс-служба «Знамени Труда» сообщила «Бомбардиру», как складывается судьба клуба после утраты профессионального статуса.

«В последнее время в СМИ появлялась информация о возможном прекращении существования ФК «Знамя Труда». Как официальные представители клуба мы хотим расставить все точки над i: «Знамя Труда» живет, играет и продолжает славную историю.

Да, перед нами стояли непростые вызовы, но мы нашли пути их решения. Клуб прошел необходимые процедуры и подтвердил свое участие в официальных соревнованиях.

Мы официально заявляем.

«Знамя Труда» примет участие в спортивных соревнованиях Московской области (группа Б) в сезоне-2026.

Команда ведeт подготовку к сезону, состав уже комплектуется.

Мы понимаем, что наши болельщики и вы, представители СМИ, переживали за судьбу старейшего клуба страны. Спасибо за ваше внимание и неравнодушие», – написала пресс-служба клуба.