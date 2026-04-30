Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе

Пресс-служба «Знамени Труда» сообщила «Бомбардиру», как складывается судьба клуба после утраты профессионального статуса.
«В последнее время в СМИ появлялась информация о возможном прекращении существования ФК «Знамя Труда». Как официальные представители клуба мы хотим расставить все точки над i: «Знамя Труда» живет, играет и продолжает славную историю.
Да, перед нами стояли непростые вызовы, но мы нашли пути их решения. Клуб прошел необходимые процедуры и подтвердил свое участие в официальных соревнованиях.
Мы официально заявляем.
«Знамя Труда» примет участие в спортивных соревнованиях Московской области (группа Б) в сезоне-2026.
Команда ведeт подготовку к сезону, состав уже комплектуется.
Мы понимаем, что наши болельщики и вы, представители СМИ, переживали за судьбу старейшего клуба страны. Спасибо за ваше внимание и неравнодушие», – написала пресс-служба клуба.
- «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.
- Сообщалось, что футболисты месяцами не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.
- В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.
- Сообщалось, что в «Знамя Труда» может зайти бывший полузащитник сборной России, чемпион России 2018 года Дмитрий Тарасов.
- В прошлом сезоне Лиги Б Второй лиги «Знамя Труда» в своей группе занял пятое место.