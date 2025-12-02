Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»

Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»

2 декабря, 08:42

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис выступил против проведения матчей на искусственных полях в крытых манежах.

«Ну так же нельзя! Футболисты страдают, болельщики страдают. Когда играешь на воздухе, дышишь воздухом, а тут в манеже. Такая же история с искусственными полями – я на них всегда буду жаловаться. Хотим показывать хороший и красивый футбол, а приходится играть на искусственном поле 1905 года – Ленин на нeм играл ещe!

Техника безопасности очень плохая, футболисты на первых минутах получают травмы, в полутора метрах от поля стоит продувочная система. Зачем мы, спрашивается, проводили чемпионат мира? Чтобы галочку поставить? У нас же нормальные погодные условия, как во всeм мире. Но там играют на натуральных полях, а мы – на искусственных», – сказал Канчельскис.

  • 56-летний специалист возглавляет «Динамо Бр» с декабря прошлого года.
  • Под руководством Канчельскиса команда из Брянска заняла 1-е место в группе 3 дивизиона Б Второй лиги и вышла в группу «Серебро» дивизиона А.

Источник: Legalbet
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Динамо Бр Канчельскис Андрей
