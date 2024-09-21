Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    22 сентября на стадионе имени В.И. Ленина встретятся «СКА-Хабаровск-2» и «Космос» в рамках 10-го тура Второй лиги Б. «СКА-Хабаровск-2» занимает 13-е место с 18 очками и в последних играх улучшает свои результаты, не проигрывая в трех матчах подряд. «Космос» находится на третьей позиции с 43 очками и продолжает стабильно показывать высокий уровень игры, не проигрывая в последних 7 матчах турнира.

    Анализ команды «СКА-Хабаровск-2»

    Под руководством Игоря Протасова команда улучшает свои результаты, особенно в обороне. «СКА-Хабаровск-2» пропустил всего 4 гола за последние 5 игр, что говорит о неплохой организации в защите. Однако в атаке команда выглядит не столь уверенно – в среднем забивает лишь 1 гол за игру. Тем не менее, команда стабильно забивает в последних 4 играх, что говорит о прогрессе.

    Последние 5 матчей:

    • СКА-Хабаровск-2 1:0 Коломна

    • СКА-Хабаровск-2 1:1 Сахалин

    • СКА-Хабаровск-2 2:1 Арсенал-2 Тула

    • Зенит Пенза 2:1 СКА-Хабаровск-2

    • СКА-Хабаровск-2 0:0 Академия футбола

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Не проигрывает в 3 последних матчах.

    Анализ команды «Космос»

    «Космос» под руководством Андрея Прошина продолжает демонстрировать высокие результаты, занимая 3-е место в турнирной таблице. Команда стабильно забивает в последних 9 матчах, а Кирилл Помешкин с 9 голами является главным бомбардиром команды. Оборона «Космоса» также выглядит солидно – в последних 5 играх команда пропустила всего 4 гола.

    Последние 5 матчей:

    • Орел 0:1 Космос

    • Космос 1:1 Салют

    • Космос 1:2 Амкал (Кубок)

    • Рязань 1:1 Космос

    • Сахалин 0:2 Космос (Кубок)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Не проигрывает в 7 последних матчах.

    Тактический разбор

    «СКА-Хабаровск-2» стабильно набирает очки, но встречается с сильным соперником, который не только успешно атакует, но и надежно обороняется. «Космос» будет играть первым номером, используя скоростные контратаки и мастерство своего лучшего бомбардира Помешкина. Хозяева постараются сыграть организованно в защите, что может ограничить результативность гостей.

    Личные встречи

    • Космос 3:2 СКА-Хабаровск-2 (07.06.2024)

    • СКА-Хабаровск-2 2:2 Космос (29.07.2023)

    • СКА-Хабаровск-2 2:4 Космос (08.10.2022)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «СКА-Хабаровск-2»: 3.50

    • Ничья: 3.20

    • Победа «Космос»: 1.90

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.75). Оба коллектива стабильно забивают в последних играх, что делает этот исход вероятным.

    • Умеренная ставка: Победа «Космос» (1.90). Гости находятся в отличной форме и значительно превосходят соперника по классу.

    • Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). Оба клуба имеют тенденцию к результативным играм, особенно учитывая атакующий стиль «Космоса».

    Рекомендация: Победа «Космос» за коэффициент 1.90.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+