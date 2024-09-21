22 сентября на стадионе имени В.И. Ленина встретятся «СКА-Хабаровск-2» и «Космос» в рамках 10-го тура Второй лиги Б. «СКА-Хабаровск-2» занимает 13-е место с 18 очками и в последних играх улучшает свои результаты, не проигрывая в трех матчах подряд. «Космос» находится на третьей позиции с 43 очками и продолжает стабильно показывать высокий уровень игры, не проигрывая в последних 7 матчах турнира.

Анализ команды «СКА-Хабаровск-2»

Под руководством Игоря Протасова команда улучшает свои результаты, особенно в обороне. «СКА-Хабаровск-2» пропустил всего 4 гола за последние 5 игр, что говорит о неплохой организации в защите. Однако в атаке команда выглядит не столь уверенно – в среднем забивает лишь 1 гол за игру. Тем не менее, команда стабильно забивает в последних 4 играх, что говорит о прогрессе.

Последние 5 матчей:

СКА-Хабаровск-2 1:0 Коломна

СКА-Хабаровск-2 1:1 Сахалин

СКА-Хабаровск-2 2:1 Арсенал-2 Тула

Зенит Пенза 2:1 СКА-Хабаровск-2

СКА-Хабаровск-2 0:0 Академия футбола

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Анализ команды «Космос»

«Космос» под руководством Андрея Прошина продолжает демонстрировать высокие результаты, занимая 3-е место в турнирной таблице. Команда стабильно забивает в последних 9 матчах, а Кирилл Помешкин с 9 голами является главным бомбардиром команды. Оборона «Космоса» также выглядит солидно – в последних 5 играх команда пропустила всего 4 гола.

Последние 5 матчей:

Орел 0:1 Космос

Космос 1:1 Салют

Космос 1:2 Амкал (Кубок)

Рязань 1:1 Космос

Сахалин 0:2 Космос (Кубок)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Тактический разбор

«СКА-Хабаровск-2» стабильно набирает очки, но встречается с сильным соперником, который не только успешно атакует, но и надежно обороняется. «Космос» будет играть первым номером, используя скоростные контратаки и мастерство своего лучшего бомбардира Помешкина. Хозяева постараются сыграть организованно в защите, что может ограничить результативность гостей.

Личные встречи

Космос 3:2 СКА-Хабаровск-2 (07.06.2024)

СКА-Хабаровск-2 2:2 Космос (29.07.2023)

СКА-Хабаровск-2 2:4 Космос (08.10.2022)

Коэффициенты букмекера:

Победа «СКА-Хабаровск-2»: 3.50

Ничья: 3.20

Победа «Космос»: 1.90

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Обе команды забьют (1.75). Оба коллектива стабильно забивают в последних играх, что делает этот исход вероятным.

Умеренная ставка : Победа «Космос» (1.90). Гости находятся в отличной форме и значительно превосходят соперника по классу.

Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). Оба клуба имеют тенденцию к результативным играм, особенно учитывая атакующий стиль «Космоса».

Рекомендация: Победа «Космос» за коэффициент 1.90.