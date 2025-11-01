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Вторая Лига Б группа 3
Команды
СКА-Хабаровск-2
€ 25 тыс
СКА-Хабаровск-2
Хабаровск
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
им. В.И. Ленина
Сайт:
http://www.fcska.ru/
Тренер:
Марат Хозиев
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Таблица
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:45
«СКА-Хабаровск-2» – «Химки-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.26 11:05
«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:14
«СКА-Хабаровск» – «Коломна»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:03
Пост
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
2023.04.28 13:40
14
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
2023.04.28 07:42
2
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
2023.04.27 10:10
1
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
2023.04.26 18:55
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
2023.04.26 17:09
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